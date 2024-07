PEŠIĆA PITALI ZA JOKIĆEV REKORD, NJEGOV ODGOVOR JE HIT: Nismo znali ništa što se tiče njega, ajmo dalje

Košarkaši Srbije ostvarili su prvu pobedu na Olimpijskim igrama u Parizu! Danas su izabranici Svetislava Pešića pobedili Portoriko ubedljivim rezultatom 107:66 u meču drugog kola grupne faze.

Posle meča, utiske je izneo selektor Srbije, Svetislav Pešić:

- Utakmica je bila, dali smo od samog početka energetski da to bude na visokom nivou i u odbrani i u napadu, dali smo maksimum što možemo da damo. Imali smo malo problema u "close-out" odbrani, malo smo zakazali kod šuteva iz kornera. Najvažnije za mene i svakog trenera je da je u trećoj četvrtini to napravljeno na najbolji mogući način. Dobro smo branili te šuteve, pogotovo kada nije bilo važno za rezultat. Dobra reakcija, oni su iskusni tim koji živi od šuta, oduzeli smo im to - rekao je Pešić i potom dodao:

- Dve stvari su bile važne, njihova dva najbolja igrača smo izbacili. Ide zasluga igračima koji su ih čuvali i dobili specijalne zadatke. Timska odbrana protiv Alvarda i Votersa je bila na najvišem nivou, to su igrači velike klase, pravi individualci. I oni praktično, naravno, žive od njihove igre. Neutralisali smo to i radujemo se. I to je što je uvek prvi i osnovni cilj. Sve je važno, ali dogovor koji napravimo je važan da igrači daju maksimum u njemu. Ne živimo u iluzijama, razlika je prevelika, jeste prevelika, ali je to bio rezultat fantastične odbrane. Kada igramo odbranu na ovom nivou, onda dolazi i naš talenat u napadu na videlo.

Spomenuo je Svetislav Pešić dvojicu košarkaša, Dejana Davidovca i Nikolu Jovića.

- Dva igrača koja su važna su Davidovac i Jović, koji nemaju dovoljno treninga i igre sa timom. Davidovcu je lakše, iskusniji je mnogo, od početka programa je tu, Nikola je van svega, ali on je imao tu povredu, pa se mentalno malo plaši. To je sve nadam se iza njega. Zato mu dajem nekada neke minute kojem bih mogao drugom da dam. Potreban nam je za utakmice koje slede.

Malo je falilo danas Nikoli Jokiću da obori nestvaran rekord, a to bi se dogodilo da ga selektor u trećoj četvrtini nije izveo iz igre.

- Nismo znali ništa što se tiče Jokića, ajmo dalje - rekao je Pešić i samo otišao.

Autor: Dubravka Bošković