SRBIJA - JUŽNI SUDAN: Borba se nastavlja! Protivnici žestoko udarili na Orlove

Košarkaši Srbije igraju treću, poslednju utakmicu grupne faze Olimpijskih igara u Parizu.

Tok utakmice:

Četvrta četvrtina:

35. minut - Micić je pogodio trojku, pa odmah i Petrušev u sledećem napadu lako poentira za +9

34. minut - Šajok odgovara trojkom, on večeras šutira 4/10 za tri poena 78:74

Another timely bucket from Bogdan Bogdanovic, 6 made threes for Bogi! pic.twitter.com/jIEboq9JtP