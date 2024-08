'Kao da nismo gledali isti meč!' Novi igrač Partizana zagrmeo zbog Srbije: Džons NE MOŽE DA SE POMIRI sa suđenjem!

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Južni Sudan rezultatom 96:85 u trećem kolu C grupe na Olimpijskim igrama.

Ovom pobedom su naši momci obezbedili četvrtfinalni meč sa Australijom, dok je Južni Sudan spakovao kofere za povratak kući.

Bila je potrebna našim protivnicima pobeda ili poraz do tri poena razlike, a iako su se lavovski borili, protiv sebe su ima vicešampiona sveta i selekciju koja "ne prašta".

Međutim, iz selekcije Južnog Sudana se ne mire sa ovakvim ishodom, a smatraju da su oštećeni!

Najbolji košarkaš i novi plejmejker Partizana Karlik Džons oglasio se tim povodom:

- Mislim da je suđenje odigralo ključnu ulogu. Ne volim da krivim sudije, ali mislim da to igra ulogu. Dozvolili su drugom timu da igra više "fizički" od nas. Tokom utakmice sam osećao da su nekim igračima dozvoljavali da koriste šake i da rade stvari koje mi nismo smeli. To je uticalo i u odbrani i u napadu. Kada se branite od Jokića, morate da igrate fizički. On je MVP i svaka mu čast na tome kako je igrao, kao i celoj reprezentaciji Srbije. Ali, suđenje je na neki način odigralo ulogu - rekao je Džons.

Posle batina koje su priredili Nikoli Jokiću i Bogdanu Bogdanoviću i svakog šestog faula koji je sviran kao prekršaj, stvarno je licemerno pričati o suđenju...

Autor: Aleksandra Aras