Lesor jednim potezom oduševio Srbiju: Nadam se da ću igrati protiv srpske braće u finalu

Košarkaši Francuske prvi su finalisti olimpijskog turnira, a ako se pita Matijas Lesor, voleo bi da za zlato igra protiv Srbije.



Francuska je u "Bersiju" savladala Nemačku sa 73:69.

Potom je Lesor na srpskom razgovarao sa novinarima iz Srbije.

- Voleo bih da igram sa Srbijom u finalu, protiv "brate" u subotu. Rekao sam Ivanu (portparol KSS) - Vidimo se. Nadam se da ću igrati protiv srpske braće u finalu - poručio je Lesor.

Štoi se tiče same utakmice? - Neverovatan je osećaj. Igrali smo pred našom publikom, bila je sjajna atmosfera. Svi su dali sve od sebe da pobedimo. Borili smo se, ostavili smo poslednji atom snage na terenu. Zaslužili smo da budemo u finalu", kazao je snažni centar.

Nije Lesor krio oduševljenje u miks zoni. - To sam ja, vi u Srbiji me dobro znate, ja se ne menjam. Srpska braća me dobro znaju. Volim da se takmičim, da pobeđujem. Živim za ovakve momente. Rođen sam na Martiniku i kroz svašta sam prošao da bih danas bio ovde - dodao je nekadašnji košarkaš Partizana.

Autor: Snežana Milovanov