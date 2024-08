'Poslali su me kući da umrem' Preminuo poznati hrvatski SPORTISTA: Njegove reči pred smrt i dalje odzvanjaju

Tužne vesti potresle su region. Čuveni hrvatski MMA borac, Paolo Kekezović, preminuo je posle duge i teške bolesti.

Njemu je 2021. godine dijagnostifikovan rak pluća, a bolest se ubrzo proširila na mozak, jetru, kičmu i rebra. Delovalo je da je u jednom trenutku da je pobedio opaku bolest o kojoj je svojovremeno i pričao.

- Moj život se promenio 23. jula 2021.godine kada mi je dijagnostifikovan rak koji se s pluća proširio po telu te došao do mozga. Ali, u najtežem trenutku mog života sam uspeo da nađem formulu kako da se nosim sa teškom bolešću na mentalnom nivou i pogled na život iz skroz druge perspektive.

Iza njega je ostalo dvoje dece, a reči koje je izgovorio o bolesti pre smrti sada odzvanjaju. On je godinama živeo u Kanadi, ali se posle operacije tumora vratio u Hrvatsku.

- Poslali su me kući i rekli su mi da čekam, dali su mi kutiju tableta. Javili su mi se tek nakon dva meseca. Doslovno su me poslali kući da umrem. Tako da je moja odluka da se vratim u Hrvatsku bila ispravna. Ako imate samo jednu osobu na svetu kojoj je stalo do vas, vaš život vredi borbe. To možete biti čak i vi sami, bitno je voleti sebe i svoj život.

Autor: Snežana Milovanov