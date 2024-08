'Došao je kod nas kad je bilo najteže…' Srpski vaterpolista otkrio kako je Đoković motivisao vaterpoliste

Tri zlata donosi Srbija iz Pariza. Posle strelaca Damira Mikeca i Zorane Arunović, a zatim i Novaka Đokovića u tenisu, obradovali su nas i vaterpolisti Srbije pobedom nad Hrvatskom u velikom finalu.

Nije bilo lako. Srbija je prošla grupu sa skorom 2-3 sa četvrtog mesta, ali je zaigrala najbolje kada je najpotrebnije.

Pobedila je Srbija na tom putu selekcije Grčke, potom SAD, a na kraju i Hrvatsku. Ali bilo je dosta kolebanja posle tog poraza od Australije kada je u pomoć priskočio i najbolji sportista na planeti, Novak Đoković.

- Hvala svima na podršci, jedva čekamo, hvala i svim sportistima koji su nas podržavali, hvala Novaku Đokoviću koji je došao kod nas posle poraza od Australije, to nam je bila takva injekcija jedna, hvala nama međusobno koji smo bili tim, ostali to do kraja. Mogu do sutra da pričam koliko sam srećan, mi smo šampioni, ovo je za sve nas. Srbija je ponosna zemlja, mala, ali ponosna. Mi smo poznati po sportu, srpskom inatu. Ovo je za sve nas. Od trnja do zvezda - objasnio je Đoković.

Autor: Jovana Nerić