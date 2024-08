ŠTA JE NOVAK REKAO VATERPOLISTIMA SRBIJE? TO OSTAJE TAJNA! Jakšić otkrio da ih je Đoković posetio u Parizu, pamtiće MOĆAN GOVOR!

Novak Đoković posetio je vaterpoliste Srbije u Olimpijskom selu, i to nakon što su Delfini pretrpeli poraz od Australije.

To je potvrdio kapiten naših vaterpolista, Nikola Jakšić, koji detalje razgovora sa najboljim teniserom u istoriji nije hteo da otkriva.

"Osvojili smo zlato, da li išta više da pričam o njegovom govoru? Naravno da nam znači kad nam dođe takva legenda, najveći sportista na svetu. To što nam je rekao ostaje među nama. Čuvamo za sledeću OI", rekao je Jakšić.

Podsetimo, vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu pošto su u finalu pobedili Hrvatsku rezultatom 13:11.

“Pre svega, želim da čestitam ekipi Hrvatske na borbi. Zasluženo su bili u finalu. Međutim, najvažnije od svega je to što sam izuzetno ponosan na svakog svog saigrača, od prvog do poslednjeg. Mislim da smo zasluženo osvojili ovo zlato. Borili smo se i samo mi znamo kroz šta smo prolazili u prethodne dve godine. Ni u jednom trenutku nismo prestali da verujemo u ovaj uspeh, uspeli smo da se dignemo nakon svake utakmice i postanemo sve bolji, što nas je na kraju dovelo do zasluženog osvajanja zlata. Presrećan sam. Ovo su moje treće Olimpijske igre, ali bez sumnje, ove su mi bile najdraže, koliko god to zvučalo čudno, jer mislim da smo zaista uspeli da iz senke dođemo do zlata. Ponosan sam što mogu da budem kapiten ovakve ekipe i što imam priliku da igram sa ovakvim momcima. Nemam reči da opišem osećaj”, rekao je Nikola Jakšić.

Autor: Aleksandra Aras