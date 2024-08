NEMA ŠANSE DA BISTE GA PREPOZNALI! Evo kako je Kari izgledao u mladosti - Ljudi ne veruju kada pogledaju slike! (FOTO)

Svetislav Kari Pešić jedan je od omiljenijih srpskih sportskih trenera.

Iskusni vuk iza kojeg su brojni trofeji u klupskoj i reprezentativnoj košarci, slučajno je postao trener. Učinio je to na nagovor velikog prijatelja Bogdana Tanjevića. I tako je sve počelo, u sarajevskoj Bosni, osamdesetih godina prošlog veka.

Malo je fotografija koje pokazuju kakav je košarkaš bio Svetislav Pešić. Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile fotke mladog Pešića i to iz igračkih dana. Verujemo da će one oduševiti sve poklonike košarke, posebno navijače srpske reprezentacije.

Selektor Svetislav Pešić iz igračkih dana pic.twitter.com/LGH6eF4pzH — Pluton (@Pluton45873221) 08. август 2024.



Svetislav Pešić rođen je 28. avgusta 1949. godine u Novom Sadu. Roditelji su mu bili Sreten, obućar i sarač, i Dušanka, domaćica i krojačica. Ima i brata Predraga.

Od svoje treće godine, pa sve do završetka Srednje ekonomske škole Pešić je živeo u Pirotu gde je i započeo svoju igračku košarkašku karijeru, od 1964. do 1967. godine. Zatim je otišao u Beograd, gde je igrao u Partizanu od 1967. do 1971. godine.

Vrhunac karijere Svetislava Pešića bio je u Sarajevu u Bosni, gde se i najduže zadržao (1971-1979). Sa Bosnom je osvojio Prvenstvo Jugoslavije i Kup Jugoslavije 1978. i Kup evropskih šampiona 1979. godine.

Autor: Dubravka Bošković