POJAVIO SE SNIMAK KOJI JE REKORDNIM BRZINOM OBIŠAO PLANETU! Evo u kakvoj opremi će Novak Đoković igrati na US Openu! (VIDEO)

Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković nedavno je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, ali to ne znači da će se tu zaustaviti već će pokušati da do kraja sezone osvoji još neki trofej.

Pred njim je novi, zahtevan izazov, pošto ga od 26. avgusta čeka odbrana pehara na US Openu.

Sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koji otkriva u kakvoj će opremi srpski as igrati na pomenutom Gren slemu.

Nole is ready for the last major of the year 🔥pic.twitter.com/5oV29Fw3Nt