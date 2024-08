LAZAR SAMARDŽIĆ POTPISAO: Srpski reprezentativac pojačao Atalantu

Nikakve dileme više nema. Lazar Samardžić napustio je Udineze posle tri sezone i karijeru nastavlja u Atalanti.

Klub iz Bergama je zvanično potvrdio ovu vest i poželeo je dobrodošlicu srpskom reprezentativcu.

Lazar è nerazzurro! Benvenuto! 🌟🇷🇸



Samardžić to Atalanta: there we land! 👊🤩#Samardžić #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/nxLUQ66XE7