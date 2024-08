ĐOKOVIĆ BRUTALNIM TRENINGOM NAJAVIO POHOD NA 25. GREND SLEM: Ovaj detalj govori koliko je Novaku stalo da odbrani titulu (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković tek što je stigao u Njujork odradio je prvi trening u teniskom kompleksu Ju-Es opena.

Đoković je na najvećem teniskom stadionu na svetu "Artur Eš" trenirao sa češkim teniserom Jiržijem Lehečkom, koji se pohvalio zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama.

Ovaj potez Đokovića, kao i video koji je priložio, a na kome se vidi koliko je spreman, dovoljno govore da je srpski teniser otišao u Njujork sa jasnom namerom da osvoji turnir i tako stigle do 25. grend slem titule. Četiri od 24 je osvojio upravo u "Velikoj jabuci", i to 2011, 2015, 2018. i prošle godine.

Novak and Delpo taking center stage on Ashe! pic.twitter.com/bijeUWRUDn — US Open Tennis (@usopen) 21. август 2024.

"I tako, počinje. Zdravo, Njujork", napisao je Đoković.

Otvoreno prvenstvo Amerike na programu je od 26. avgusta do 8. septembra, an aš as je postavljen za drugog nosioca, odmah iza Janika Sinera, koji je zbog pada na doping kontroli trenutno u žiži javnosti.

Autor: Aleksandra Aras