ODRŽAN ŽREB ZA US OPEN: Poznato ko stoji Đokoviću na putu ka 100. tituli u karijeri

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković saznao je rivale na ovogodišnjem US Openu, na kojem brani titulu.

Inače, srpski teniser će na ovom turniru ima priliku da osvoji 25. Grend Slem titulu, ali i 100. trofej u karijeri.

Održan je žreb za treći Grend Slem u sezoni, a Đoković, koji je drugi nosilac, prvi meč će igrati protiv kvalifikata.

