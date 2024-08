HET TRIK fantastičnog HALANDA: Siti pokazao moć protiv novog člana Premijer lige

Fudbaleri Mančester sitija savladali su Ipsvič rezultatom 4:1 u drugom kolu Premijer lige.

Ipsvič je poveo u 7. minutu preko Smodiša, ali jE onda usledila demonstracija moći šampiona.

Usledila su tri gola Sitija preko Halanda, De Brujnea i ponovo Halanda u razmaku od 14. do 16. minuta.

