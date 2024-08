Đoković oduševio sve u Njujorku: Nole se pojavio sa olimpijskim zlatom oko vrata (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pojavio se na tradicionalnom Dečjem danu koji se održava tokom US Opena, a jedan detalj je oduševio sve.

Naime, Novak je oko vrata nosio zlato osvojeno na Olimpijskim igrama u Parizu, a nije skidao osmeh sa lica.

Nole se zadržao desetak minuta u druženju sa mališanima, a onda je otišao.

Novak Djokovic walks on court with his Olympic gold medal! 🥇 pic.twitter.com/HZi6DuRQgq