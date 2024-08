'BILO JE KAO U FILMU, POVRATAK IZ PARIZA U SRBIJU BIO JE UNIKATAN!' Novak otvorio dušu američkim medijima! Govorio i o bolnim temama

Novak Đoković je na Olimpijskim igrama u Parizu ostvario dugo sanjani san i stigao do zlatne medalje. Pred početak takmičenja na US Openu srpski teniser je za američki ESPN govorio o detaljima iz Pariza, ali i nekim bolnim temama od ranije.

- Imao sam neke jako bolne poraze na Olimpijskim igrama pre Pariza i nikada nisam lako podneo te poraze. To je verovatno jedino veliko dostignuće koje mi je nedostajalo. Mislim da to pojačalo moju motivaciju da se ove godine pokažem dobro u Parizu jer bi to mogla da bude moja poslednja šansa - rekao je Novak, pa dodao da je na Igrama sve bilo kao u filmu:

- Bilo je kao u filmu da budem iskren. Kako sam igrao, kako sam se osećao, kakve sam emocje osećao sa svojom ženom, decom, sa članovima olimpijskog tima Srbije koji su bili tamo... Bilo je prelepo i povratak kući u Srbiju je bio unikatan. Bila je to proslava kakvu Srbi tradicionalno prave kada god se neko vrati sa Olimpijskih igara sa medaljom. Taj povratak kući je bio drugačiji.

