SVAKA ČAST MIŠO! O HEROJSKOM gestu srpskog tenisera bruji cela Amerika - Pogledajte kako je reagovao kada se protivnik SRUŠIO na teren! (VIDEO)

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo US opena na način na koji to nije želeo.

Posle velike borbe koja je trajala duže od tri i po sata Japanac Jošihito Nišioka je morao da preda meč na početku petog seta.

Japanac, koji je inače za jednu poziciju bolje plasiran od Kecmanovića, srušio se na terenu koji je kasnije napustio u kolicima.

Nishioka has retired and is suffering. Great to see Kecmanovic concerned and sitting by his side. pic.twitter.com/n8K39o2ukg