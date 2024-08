Na sednici Upravnog odbora košarkaškog saveza nije prihvaćena ostavka Predraga Danilovića. Konstatovan je neverovatan uspeh i ulaganja: 32 medalje za proteklih 10 godina!

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović podneo je ostavku na tu funkciju, a kako Kurir saznaje, Danilović je obrazlažući ovaj potez istakao da ne želi da menja status Saveza kako bi, posle osam godina, i dalje bio na njegovom čelu.

Kako Kurir saznaje, članovi UO NISU prihvatili ostavku Danilovića.

Danilović se zahvalio pre svega svojim saradnicima, članovima UO, državi Srbiji, a naročito predsedniku Republike Srbije, koji je, kako je rekao, uvek bio uz Savez kada je bilo teško.

On je rekao da su ulaganja u sport veća nego ikada i da je to dovelo do ovakvih rezultata kojima se on ponosi.

Na sednici se, kako saznajemo, istaklo da su rezultati Saveza kako timova, tako i reprezentacija bolji nego ikada i da smo za vreme mandata Predraga Danilovića imali 32 medalje, što je neverovatan uspeh, dok se u periodu pre toga tadašnji stručni tim mogao pohvaliti samo jednom medaljom za celu deceniju.

Podsetimo, Predrag Danilović je na čelo KSS došao 2016, da bi reizabran bio u decembru 2020. godine. Tokom njegovog mandata, reprezentacije Srbije su osvojile 27 medalja.

Seniori su ovog leta osvojili olimpijsku bronzu, svetsko (2023) i evropsko srebro (2017), seniorke su bile evropske šampionke (2021), a uzele su bronzu (2019). Takođe, bile su četvrtoplasirane na OI u Tokiju, a ove godine šeste. Basketaši su napravili zlatni niz na svetskim i evropskim prvenstvima.

