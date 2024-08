Piksi se hitno oglasio: Evo šta selektor kaže o otkazima Vlahovića, Mitrovića i SMS-a

Kao bomba odjeknula je vest da će Srbija u septembarske mečeve Lige nacija protiv Španije i Danske ući bez Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića.

Svi navedeni su pozvani, u odličnoj su formi od starta klupske sezone, ali kada je reprezentacija u pitanju, imaju "probleme"...

Vlahovićevi su porodične prirode, dok je tandemu iz Saudijske Arabije "upitno" zdravlje.

Ovim povodom se oglasio i selektro Srbije Dragan Stojković Piksi.

„Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao, rekao da ima porodične probleme, u to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali. Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima, igra pod injekcijama, mislim da je reč o pršljenu.

Obzirom na to da smo skloni različitim spekulacijama, ovim želim da naglasim da nema prostora za tako nešto. U ponedeljak je konfrencija za medije na kojoj ćemo razgovarati detaljnije o mnogim temama, kao i o našim ciljevima u Ligi nacija, ali pre svega pripremi za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Odlazak na treće veliko takmičenje u nizu biće naš prioritet u narednom periodu“ – izjavio je Dragan Stojković, selektor Srbije.

Autor: Marija Radić