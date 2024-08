DA LI ĆE USPETI DA NAMUČI ĐOKOVIĆA?! Novak saznao ime narednog RIVALA - Treneri su mu poznati bivši teniseri!

Novak Đoković će nakon pobeda nad Raduom Albotom u prvom i Laslom Đereom u drugom, u trećem kolu US opena imati baš, baš ozbiljnog rivala.

U pitanju je 25-godišnji Rus koji je rođen u Australiji i igra pod zastavom ove države Aleksej Popirin. Trenutno je 28. na svetu, najveći uspeh mu je bilo 23. mesto neposredno pred US open.

Popirin je u prvom kolu za dva sata rutinski dobio Korejca Sonvo Kvona 7:5, 6:2, 6:3, a iako je to možda bilo očekivano jer je Kvon trenutno tek 340. na svetu trijumf nad Špancem Pedrom Martinezom 6:2, 6:4, 6:0 pokazuje u kakvoj je sada formi. Martinez je 43. na svetu i rešio ga je Popirin za sat i 50 minuta.

Pre ovog turnira jeste Popirin izgubio u prvom kolu Sinsinatija od Gaela Monfisa, ali pošto znamo da je nakon toga Monfis dobio Alkaraza, jasno nam je kako je igrao. Neposredno pred ovaj turnir igrao je Australijanac u Montrealu i došao do trofeja. Žreb ga tada nije mazio pa je do titule stigao pobedama nad Tomašom Mahačem, Benom Šeltonom, Grigorom Dimitrovom, Hubertom Hurkačom, Sebastijanom Kordom i Andrejom Ruboljovom.

Ima dva trenera mladi Australijanac i oba su poznati nekadašnji igrači. Jedan je Južnoafrikanac Nevil Gudvin, a drugi je nekadašnji belgijski miljenik publike "Iks Men" kako su ga zvali Ksavijer Malis. Rođen je u Sidneju u porodici ruskih emigranata, počeo je tenisom da se bavi zbog Lejtona Hjuita, a nikada do sada u karijeri nije stigao dalje od treće runde grend slema. Na US openu mu je ovo treći put da dolazi do te faze.

Osim trofeja u Montrealu osvojio je još dva pehara – 2021. je pobedio u Singapuru i tada je u finalu bio bolji od Aleksandra Bublika, a u Umagu je prošle sezone savladao Stena Vavrinku za titulu. Pobeđivao je nekoliko top 10 igrača – Dominika Tima, Stefanosa Cicipasa, Feliksa Ože-Aljasima, Tejlora Frica, Andreja Rubljova, Grigora Dimitrova i Huberta Hurkača, ima osvojen juniorski Rolan Garos ali Novaka nije pobeđivao.

Do sada su se sastali tri putai sva tri puta je ishod bio isti. Prvi duel im je bio u Tokiju 2019. godine kada je Đokovč bio bolji sa 6:4, 6:2, a zatim je dva puta ove sezone završavao njegove grend slemove Novak. U drugom kolu Australijan opena bio je bolji 6:3, 4:6, 7:6, 6:3, a u trećem kolu Vimbldona sa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Ipak, sada Popirin dolazi u životnoj formi i sa željom za osvetom.

Autor: Iva Besarabić