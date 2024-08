NOVAK OVO NIJE MOGAO DA NASLUTI NI U NAJCRNJIM SNOVIMA! Posle šok eliminacije čeka ga novi problem

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrto kolo US opena.

Đokovića je u meču koji je trajao tri sata i 20 minuta savladao Australijanac ruskog porekla Aleksej Popirin sa 3:1 (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

Ovaj poraz Novaka bi mogao da košta na više načina. Osim što je ostao bez prilike da se bori za trofej, Đoković će pasti i na ATP listi, ali bi moglo da mu se desi i nešto što nije mogao da nasluti ni u najcrnjim snovima - da ostane bez plasmana na Završni masters u Torinu.

Posle US opena srpski as bi veoma lako mogao da ispadne iz top osam tenisera u trci za Završni masters, te bi mu to značilo i veliku borbu u finišu sezone. Prema poslednjem preseku, broj bodova koji bi bio dovoljan da se neko nađe sasvim sigurno u Torinu je 6.145, a Đoković je za sada ove sezone uspeo da osvoji tek 3.260.

Za sada muka oko plasmana na Završni masters nema za Janika Sinera (7.100) i Karlosa Alkaraza (6.010), a Aleksander Zverev bi mogao do kraja US opena da reši pitanje odlaska u Torino (5.815).

Što se tiče ostalih tenisera slede Danil Medvedev (4.120), Kasper Rud (3.785), Andrej Rubljov (3.480), Novak Đoković (3.260) i Aleks de Minor (3.005).

Van prvih osam su Tejlor Fric (2.790), Stefanos Cicipas (2.725), Grigor Dimitrov (2.635), Tomi Pol (2.635), Hubert Hurkač (2.580), Lorenco Museti (2.225) i Holger Rune (2.175) i oni bi u nastavku sezone mogli da priprete Novaku.

Od tenisera koji su na ovoj listi ispod Novaka u žrebu na US openu ostali su De Minor, Fric, Dimitrov i Pol, te će Đoković sada navijati da oni ispadnu kako već posle grend slema u Njujorku ne bi ostao bez pozicije koja vodi u Torino.

Trka za Završni masters u Torinu

1. Janik Siner (Italija) - 7.100 bodova*

2. Karlos Alkaraz (Španija) - 6.010 bodova

3. Aleksander Zverev (Nemačka) - 5.815 bodova*

4. Danil Medvedev (Rusija) - 4.120 bodova*

5. Kasper Rud (Norveška) - 3.785 bodova*

6. Andrej Rubljov (Rusija) - 3.480 bodova*

7. Novak Đoković (Srbija) - 3.260 bodova

8. Aleks de Minor (Australija) - 3.005 bodova*

9. Tejlor Fric (SAD) - 2.790 bodova*

10. Stefanos Cicipas (Grčka) - 2.725 bodova

11. Grigor Dimitrov (Bugarska) - 2.635 bodova*

12. Tomi Pol (SAD) - 2.635 bodova*

13. Hubert Hurkač (Poljska) - 2.580 bodova

14. Lorenco Museti (Italija) - 2.225 bodova

15. Holger Rune (Danska) - 2.175 bodova

* teniseri koji su i dalje u borbi za trofej na US openu

Šta vi mislite, da li će Novak Đoković uspeti da se plasira na Završni masters u Torinu?

Autor: Dubravka Bošković