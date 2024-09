Oženio se Janis Adetokumbo: Evo ko je devojka koja mu je 'ukrala' srce

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, igrač Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo se konačno oženio, a na svoju svadbu je pozvao veliki broj poznatih.

On je u dugogodišnjoj vezi sa Marajom Ridlspriger, sa kojom je konačno odlučio da stane na "ludi kamen".

Giannis Antetokounmpo and Mariah Riddlesprigger celebrated their love in a stunning three-day wedding celebration in Greece, surrounded by their closest friends and family. (1/2) pic.twitter.com/7RiHZM94Oi