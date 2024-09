Siner srušio Amerikanca i zakazao spektakl: Prštaće na sve strane u četvrtfinalu

Prvi reket sveta Janik Siner izborio je plasman u četvrtfinale US opena.

Italijan je u osmini finala posle dva sata i 46 minuta igre savladao odličnog Amerikanca Tomija Pola sa 7:6, 7:6, 6:1 i tako zakazao teniski spektakl u Njujorku.

U četvrtfinalu čeka ga bivši šampion Danil Medvedev koji je posle tri seta pobedio Portugalca Nunja Boržesa (6:0, 6:1, 6:3).

