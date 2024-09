Nadal progovorio o SINEROVOM DOPING SKANDALU: Njegove reči izazvaće lavinu komentara

Proslavljeni špaski teniser Rafael Nadal izneo je svoje mišljenje o doping skandalu u kom se našao prvi reket sveta Janik Siner.

Doping afera Janika Sinera danima unazad je glavna tema u svetu sporta.

Nedavno je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je mladi italijanski teniser u martu dva puta pao na doping testu. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

Sinerov trener je dao objašnjenje u koje je malo ko poverovao. Za propust su optužili fizioterapeuta Džakoma Naldija i člana tima Umberta Ferera. Tvrdili su da je Naldi posekao prst na skalpel i da mu je Ferera do sprej koji sadrži kostebol. Njihovo objašnjenje je da je steroid dospeo u organizam Sinera preko kože - preneo ga je Naldi dok ga je masirao.

Nadal je, čini se, poverovao u ovu priču. U emisiji " El Hormiguero" Španac je izneo svoje viđenje:

"Verujem u dobru nameru ljudi. Poznajem Sinera i ne mislim da je namerno pokušao da se dopinguje. Osim toga, pravda je pravda, i ne mislim da pravda treba da nam se sviđa samo kada se rešava na način na koji mi mislimo. Na kraju, pravda je pravda i verujem u pravdu i u organe koji donose odluke i koji zaista donose odluke na osnovu onoga što smatraju ispravnim", rekao je Španac.

Čvrsto veruje da Siner nije bio privilegovan zbog svog imena.

"Potpuno verujem da ako nisu izrekli sankciju, to je zato što su oni koji su odlučivali u ovom slučaju jasno videli da ono što je bilo nije bilo za sankciju. Ne mislim da će Siner biti zaštićen samo zato što je on Siner, a da će neko drugi biti kažnjen. Verujem u to i zaista sam uveren u to. Naravno, mišljenje drugih je takođe potpuno respektabilno, ali ja imam ovo mišljenje", dodao je Nadal.

Autor: Marija Radić