'NISAM LUD' Piksi o Joviću i Birmančeviću: Fudbal je igra grešaka - što bih ga izbacivao?!

Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno sa Španijom 0:0 (0:0) u Ligi nacija, na početku takmičenja u Ligi A u Grupi 4.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi zadovoljan je remijem protiv aktuelnog prvaka Evrope.

"Teška utakmica, jurnjava po terenu je ravno samoubistvu. Pametni smo da znamo neke stvari i radili smo po dogovoru i kako smo radili na treningu, čekali smo svoju šansu i znali smo da će doći. Oni su najbolja ekipa u Evropi i kontrola lopte nije problem za njih i vi morate da budete disciplionovani u ideji kako da se branite i da budete požrtvovani, date sve od sebe i da se ne bojite. Oni su uvek dominantni po posedu lopte, ali dobro. Mislim da su momci bili dobri", rekao je selektor Orlova.

Luka Jović nije bio u ofsajdu... "Nisam mogao sa klupe da primetim da li je bio ofsajd i kada sam se okrenuo prema 4. sudiji, rekao mi je da nije ofsajd. To je zicer, penal bez golmana, a fudbal je igra grešaka. Biće bolje drugi put. Bitno da je ušao u šansu i Živković je sa desne strane ušao i odigrao mu majstorski i to je kao u šahu kada matirate protivnika, to je bilo, ali dobro", kaže Dragan Stojković Piksi.

Na pitanje kako sada izbaciti Veljka Birmančevića iz tima, odgovorio je:

"Što bih ga izbacivao? Nisam lud. Nebitno je da li igrate dobro ili ne, već morate da date sve od sebe kada igrate za svoju zemlju, tako se pokazuje patriotizam i tako se ceni i voli himna koja se sluša. Srce mi je puno, ne zbog rezultata već momci koji su želeli toliko i to je satisfakcija za trenera ma kakav rezultat bio. Pristup da sve mogu da rade... Hvala ljudima koji su bili večeras na stadionu jer su možda dočekali utakmicu sa strepnjom i mislim da su momci dali sve što se traži od njih i što sam očekivao. Pre meča sam rekao da hoću hrabru Srbiju bez obzira na ime protivnika", kaže selektor Srbije.

U drugoj utakmici 8. septembra Srbija će u Kopenhagenu od 18 časova igrati protiv Danske.

Autor: Jovana Nerić