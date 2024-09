JEZIVE SCENE NA US OPENU: Drejper povraćao nekoliko puta tokom meča sa Sinerom - završio i na kiseoniku (VIDEO)

Tokom polufinalnog meča Janika Sinera i Džeka Drejpera na US Openu viđene su nemile scene.

Naime, američkom teniseru se u jednom trenutku toliko slošilo da je morao da se ispovraća na terenu.

Drejper nije izdržao da ode do klupe, već je sadržaj iz želuca završio na tvdoj podlozi stadiona US Opena.

Jack Draper has thrown up a couple times during this match pic.twitter.com/5ZaZdB1BHF