PARTIZAN DOVODITI JOŠ POJAČANJA? Željko Obradović otkrio planove crno-belih

Košarkaši Partizana pobedom protiv Trapani Šarksa (89:61) stigli su do trofeja na prvom pripremnom turniru u Italiji, a trener crno-belih, Željko Obradović, otkrio je da li će u klub stići još neko pojačanje.

- Imamo igrača na poziciji četiri koji je povređen. Imamo i dva juniora koji zaista dobro rade, mali Mitar Bošnjaković i Aleksa Dimitrijević. U Beogradu je ostao Dvejn Vašington, koji je dobio sina. Tako da uz Ajzeu Majka, to su četvorica igrača. To je to, to je ekipa i tako treba da bude - rekao je Obradović za Sport klub i tako stavio tačku na spekulacije o novim igračima.

Podsetimo, Partizan je ovog leta potpuno promenio tim i u odnosu na prošlu sezonu u klubu je ostao samo Balša Koprivica.

Autor: Snežana Milovanov