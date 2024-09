TRANSFER KOJI JE OSTAVIO EVROPU U NEVERICI: Bivši as Barselone i Junajteda potpisao ugovor sa slavnim brazilskim klubom!

Sada i zvanično! Reprezentativac Holandije Memfis Depaj je novi igrač brazilskog Korintijansa.

Bivši igrač PSV, Liona, Mančester junajteda, Barselone i Atletiko Madrida odlučio je da napusti Evropu i karijeru nastavi u Brazilu.

Sa slavnim braziskim klubom potpisao je dvogodišnji ugovor.

🚨🇧🇷 Official: Memphis Depay joins Corinthians on a contract valid until 2026.



Deal completed. 🔐🇳🇱 pic.twitter.com/RtCkR1vNhy