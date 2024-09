Drama na meču! OBRADOVIĆU TEHNIČKA, HEZONJI ISKLJUČENJE: Hrvatski košarkaš se zaleteo ka sudiji (VIDEO)

Košarkaši Reala savladali su Monako rezultatom 77:75 u priprenoj utakmici uoči nove sezone.

Koš pobede u poslednjoj sekundi postigao je Gabrijel Dek.

Na taj način je završen meč koji je obilovao lepim potezima, ali i preteranom nervozom za jednu pripremnu utakmicu.

Mario Hezonja gets EJECTED in a friendly game against Monaco 😲



pic.twitter.com/DAY3Q7OzxZ