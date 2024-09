RONALDO KRITIKOVAO TRENERA MANČESTERA: Moraju sve ponovo da izgrade

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo kritikovao je trenera Mančester junajteda Erika ten Haga i rekao da taj klub mora "sve ponovo da izgradi" kako bi se takmičio za trofeje.

Ten Hag je pod pritiskom pošto je prošle sezone Junajted zauzeo osmo mesto na tabeli Premijer lige, što je najlošiji rezultat u klupskoj istoriji u tom takmičenju, ali i posle dva poraza u prve tri utakmice ove sezone.

Ronaldo, koji je u dva navrata igrao za Junajted, odakle je krajem decembra 2022. godine prešao u saudijski Al Nasr, doveo je u pitanje mentalitet holandskog trenera.

"Trener kaže da ne mogu da se takmiče za osvajanje Premijer lige i Lige šampiona. Kao trener Mančester junajteda, ne možete da kažete da se nećete boriti za te titule. Mentalno možda možete da kažete da nemate potencijal, ali ja to ne mogu da kažem. Pokušaćemo, morate da pokušate", rekao je Ronaldo za podkast nekadašnjeg saigrača iz Junajteda Rija Ferdinanda, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

"Ono što želim Mančester junajtedu je ono što želim sebi - da bude najbolji što može. Volim taj klub... Nisam osoba koja zaboravlja prošlost", dodao je on.

U prvih šest godina na Old Trafordu, Ronaldo je osvojio tri titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, dva Liga kupa i FA kup, kao i svetsko klupsko prvenstvo i Komjuniti Šild, pre nego što je prešao u Real Madrid 2009. godine.

On se iz Juventusa vratio u Junajted u avgustu 2021. godine i ukupno je postigao 145 golova u 346 utakmica za klub. ; U novembru 2022. godine, mesec dana pre odlaska iz Junajteda, Ronaldo je rekao u jednoj televizijskoj emisiji da misli da je izdan i oteran.

Ronaldo je rekao da klub nije napredovao otkako je otišao legendarni trener Aleks Ferguson 2013. godine.

Mančester junajted od tada nije osvojio Premijer ligu, ali suvlasnik Džim Retklif želi da vrati klub uspesima.

"Moraju sve ponovo da izgrade. Klubu je potrebno vreme za to, to je i dalje jedan od najboljih klubova na svetu, ali potrebna je promena. Oni shvataju da je to jedini način. Pokazali su, počeli su da se menjaju, struktura kluba, infrastruktura i sve. Vlasnici ulažu i srećan sam jer se stvari menjaju", naveo je Ronaldo.

"Verujem da će budućnost biti svetla. Ali, oni ne zavise samo od talenata, moraće od dna sve da izgrade, a ako ne, neće moći da se takmiče. To će biti nemoguće", dodao je 39-godišnji fudbaler.

On je pohvalio odluku kluba da njegov bivši saigrač Rud van Nistelroj bude u stručnom štabu Ten Haga i ocenio da bivši holandski fudbaler može da unapredi klub.

"Ako Ten Hag bude slušao Ruda, mislim da to može mnogo da pomogne jer poznaje klub, a klub treba da sluša one koji su bili tu. Ti (Rio) ili Roj Kin ili Pol Skols ili Geri Nevil ili Aleks Ferguson. Ne možete ponovo graditi bez znanja, ne sa ljudima koji rade u kancelariji. Ljudi koji razumeju fudbal su ljudi koji su bili u svlačionici. Oni znaju kako da se nose sa igračima", rekao je Ronaldo.

Autor: Marija Radić