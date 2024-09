KAKVE REČI! FIBA SE POKLONILA SVETISLAVU PEŠIĆU! Legendarnom Srbinu posvetili poseban tekst koji odzvanja planetom!

Svetska košarkaška federacija (FIBA) posvetila je poseban tekst odlazećem selektoru Srbije Svetislavu Pešiću.

Ostavio je dubok trag u svetskoj košarci Pešić, pa ne čudi što je i FIBA rešila da se oglasi kada je objavio da je završio epizodu u taboru "Orlova". Ipak, ovoliko lepe reči sve su pozitivno iznenadile.

- Pešić je jedan od najvećih trenera svih vremena - naveli su iz FIBA, pa su napravili pregled njegove karijere.

The legend is bidding his farewell to Serbia 🇷🇸https://t.co/SQgJvzHM5Q