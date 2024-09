'DOŠAO JE TRENUTAK KADA SAM MORAO DA SE OKRENEM I ODEM' Novak otvorio dušu: Svi su me zadužili, toliko je bilo neprijatno... (VIDEO)

Novak Đoković bio je gost emisije Putem šampiona na Radio televiziji Srbije gde je pričao o brojnim zanimljivim temama.

Najbolji teniser u istoriji Srbije, a verovatno i planete, govorio je i o Olimpijskom selu.

- Svaki olimpijac treba da boravi barem jednom u selu. Ja sam to uradio u Pekingu 2008. godine. Sada sam odlučio da budem van kako bih bio miran i koncentrisan. Imam neke rutine koje mi pomažu da idem na medalju. Hteo sam da odem do menze i teretane na OIimpijskim igrama, bilo je puno sportista tu, ali je došao trenutak kada sam morao da se okrenem i odem odatle. Najlepše mi je bilo kada sam došao do naše misije. Proćaskao sam i razgovarao sa mnogima. To je posebna atmosfera i zajednica. Tu ste kao tim, porodica. Delite zajedničke prostorije, bodrite se… Televizori uvek prate naše sportiste, da budemo u toku sa dešavanjima. Svi su mi iz naše misije posle medalje priredili emocije koje ću pamtiti do kraja života. Najviše sam se radovao odlasku u selu. Svi su me zadužili. Toliko mi je bilo neprijatno od tolike podrške, ne znam kako da im se odužim. Većina njih je i dalje bila u takmičenju. Neki su i rano ujutru imali takmičenje. Svi smo se radovali, otvarali šampanjac - rekao je Novak u emisiji Putem šampiona na Radio televiziji Srbije.

Autor: Aleksandra Aras