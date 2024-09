OVO JE SVE ZANIMALO: Đoković otkrio do kada će igrati za reprezentaciju

Teniska reprezentacija Srbije započela je pobedom učešče na Dejvis kupu protiv selekcije Grčke.

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Janisa Ksilasa rezultatom 2:0 (6:0,6:1) i doneo Srbiji drugi bod u Dejvis kupu.

Đoković je više puta je isticao da bi ovo mogao da bude njegov poslednji nastup za Srbiju.

- Mali milion puta sam rekao koliko mi znači da igram za reprezentaciju. Prvo se pokazuješ kad se odazoveš, a drugo je zalaganje na treningu i na mečevima. Drago mi je da smo u najjačem sastavu, iako smo u baražu za svetsku grupu i nije nam lako da gledamo druge, a slabili su od nas. Imamo šansu da ostanemo u Svetskoj grupi, a onda se nadamo dobrom žrebu da obezbedimo učešće u grupnoj fazi. Format je promenjen i manje dozvoljava prilike da se igra kod kuće. Pre sedam godina sam igrao ovde mečeve u Pioniru, nadam se da neću toliko više da čekam. Uvek će igranje za reprezentaciju moj prvi cilj. Prošle godine ja preuzimam odgovornost što nismo osvojili, imao sam tri meč lopte protiv Sinera. Premotavam i dalje šta sam mogao da uradim, ali to je sport. U dublu smo najslabija reprezentacija od ovih klasičnih, tu moramo da se pozabavimo da mi singl igrači igramo malo više - rekao je Đoković.

Novak Đoković se osvrnuo i na to da uvek ima motiva za igru, ali i da je to glavni pokretač i motivacija kad je reprezentacija i igra za zemlju.

- Ovakve nedelje predstavljaju motiv više za mene, ra nastavim dalje. Mislio sam da neću nikada doći u situaciju da izvlačim stvari koji me motivišu. Ipak, poslednjih godina je tako i sad sam selektivniji kada su takmičenja i turniri na kojima ću nastupati. Moram da budem srećan i ispunjen da bih što duže igrao. Igra za reprezentaciju je nešto što me i dalje pokreće, ovakvi dani bude leptiriće u stomaku. Drago mi je što i dalje donosim pobede timu, a kada to ne bude bio slučaj, gledaćemo da dođe neko mlađi i bolji - rekao je Đoković.

Novak Đoković je još jednom potvrdio da neće igrati na turniru u srpskoj prestonci.

- Nemam plan da igram u Beogradu, neće se promeniti odluka što se tiče tog turnira - rekao je Đoković.



Autor: Jovana Nerić