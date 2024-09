FUDBALER PAO SA BALKONA I U KRITIČNOM JE STANJU! Primljen na intezivnu negu, nadležni organi pokrenuli istragu!

Reprezentativac Saudijske Arabije, fudbaler Fahad Al Muvalad (31) nalazi se na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Dubaiju, nakon što je pao sa balkona! Igračev klub Al Šabab saopštio je da se nesreća dogodila u četvrtak i u stanu čiji je vlasnik fudbaler.

Saudi footballer Fahad Al-Muwallad in ICU after falling from balcony of 2-storey home in Dubai https://t.co/fzn4IM1aJI