JAKE REČI ZA ĐOKOVIĆA: Nikad ne otpisujte 'srpski snajper'

Rik Mejsi, nekadašnji trener sestara Vilijams, još jednom je govorio o Novaku Đokoviću.

Jakre reči je uputio našem asu.

- Nikada ne otpisujte ‘srpskog snajpera‘, ako je zdrav i motivisan. Džoker u njegovom špilu se ne odnosi njegovu tenisku umešnost, nego volju - napisao je Mejsi na društvenoj mreži "X".

Never count out the Serbian Sniper if he is healthy and motivated. But the Wildcard in the Deck is not about the Jokers Skill it is now all about his Will. @DjokerNole