'Bio je posvećen otac, voljeni brat, verni prijatelj' Preminuo čuveni sportista - porodica dirljivim saopštenjem mnoge rasplakala

U 77. godini života preminuo je Judžin "Mekuri" Moris, legendarni igrač američkog fudbala.

Judžin je igrao za Majami Dolfinse, a tokom blistave karijere dva puta je osvojio Superboul. Majami je 1972. godine završio sezonu bez poraza, a Judžin je bio najbolji igrač svog tima.

Od Judžina se oprostila porodica tužnim saopštenjem.

Last night, my father @MercuryMorris22 passed away. 💔🐬🙏🏽 pic.twitter.com/2QARscMcOg