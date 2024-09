NADAL IGRA ZA ŠPANIJU: Rafa se vraća u završnici Dejvis kupa, želi peti trofej sa Crvenom furijom

Španski teniser Rafael Nadal biće deo Dejvis kup tima svoje zemlje u završnici ovog takmičenja.

Nadal se nije vraćao na teren još od Olimpijskih igara u Parizu ove godine, pa se uveliko pričalo o njegovom penzionisanju.

Međutim Nadalov kraj nije još pred nama, pošto će Španac predstavljati svoju zemlju u završnici Dejvis kupa u Malagi.

Will we see Nadalcaraz return in Malaga? 👀 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/pvCnYcBcFO