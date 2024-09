JOKIĆ SE OGLASIO I POSLAO MOĆNU PORUKU: Uživao sam igrajući za Srbiju

Nikola Jokić najbolji srpski košarkaš osvrnuo se na nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, govoreći prvi put za medije još od kraja prošle sezone.



Srbija je osvojila je bronzanu medalju nakon trijumfa nad Nemačkom u meču za treće mesto.

"Naravno, neću reći da mi to ništa nije značilo jer sam zaista uživao igrajući za reprezentaciju, igrajući za svoje prijatelje, predstavljajući svoju zemlju, svoj rodni grad, porodicu, znaš. Mislim da je to sjajno iskustvo i mislim da svaki igrač koji ima priliku da to uradi, treba to da uradi. To je potpuno drugačije takmičenje, turnir, kako god želiš da ga nazoveš, i, znaš, u suštini svaka utakmica je bitna – ako izgubiš, ideš kući. Tako da mislim da je to veoma, veoma zanimljivo, i posebno za igrače koji mogu da igraju, savetujem ih da to urade", rekao je Jokić na konferenciji za medije u Denveru.

Upitan je i da li je pomislio da tokom turnira u Lilu i Parizu priča za medije, pošto je najbolji igrač sveta, međutim, Jokić je samo kratko odgovorio: "Ne".

