NIKAD DUŽA KONFERENCIJA SFEROPULOSA: Trener Zvezde se šalio sa novinarima, pa govorio o povredi Nedovića

Košarkaši Crvene zvezde su u drugom kolu Evrolige u Beogradu savladali Baskoniju sa 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22) i sa dve pobede na startu ekitnog takmičenja nalaze se u vrhu tabele.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je izneo utiske posle pobede nad Baskonijom u Evroligi na nikad dužoj konferenciji za medije.

"Želim da čestitam igračima na pobedi, ovo je timska pobeda. Mislim da su svi koji su igrali dali maksimum uspehu i pobedi. Kontrolisali smo utakmicu svih 40 minuta, startovali smo odlično, Baskonija je dobar tim, koji se bori. Borila se da dođe do preokreta, ali smo kontrolisali igru. Pokušavali su da se vrate, ali konstantno smo kontrolisali igru. Igrali smo odličnu odbranu, dozvolili smo im 71 poen. Mislim da odbrana odradila odličan posao, pogotovo na Hauardu, mislim da smo ga izbacili. Igrali smo kao tim, želim da nastavimo tako. Želim da se zahvalim navijačima na odličnoj atmosferi, pomogli su nam, ovo je prva utakmica kod kuće, osetili smo energiju. Zajedno sa njima želim da izgradimo tvrđavu, gde niko neće moći da pobedi. Borićemo se za svaku pobedu kod kuće", rekao je Sferopulos.

Kako ocenjujete igru vašeg tima?

"U momentima smo igrali odlično, u nekima dobro. Ovo je najbolja utakmica do sad. Ima mnogo stvari koje trebamo da unapredimo da bi igrali bolje. Mislim da je mnogo bolja utakmica od one u Parizu. Igrali smo kako smo hteli, generalno imali smo 2-3 minuta kada nismo postigli poene, ali smo dobro odigrali u odbrani. Ovo je način na kakav hoću da igramo."

"Želim da se zahvalim navijačima za aplauz i podršku ekipi. Kao što sam rekao, ekipa smo sa mnogo novih igrača, moramo da naučimo da igramo zajedno, potrebno je vreme. Odlična utakmica, odlična podrška i sada smo srećni. Kada smo izgubili od Splita, pitali ste me da li sam pod pritiskom. Ovo je naš posao, radimo pod pritiskom, ja ga stvaram. Radim svoj posao i fokusiran sam na njega, ne obazirem se na okolne stvari. Poštujem svačije mišljenje, ali ga ne slušam".

"Ovo je period kada nismo baš najbolji ofanzivno, u tom momentu smo promašili nekoliko šuteva, bilo je očigledno. Bio je to bitan period za mene, da se nismo raspali. Bili smo loši u napadu, ali dobri u odbrani. Napravili smo razliku i došli do pobede."

Govorio je trener zvezde i o Kodiju.

"Kodi je igrač koji igra za tim i saigrače. Kada treba da poentira, on poentira, kada treba da proigra saigrače, on to uradi. Odradio je dobar posao na ovom meču, takođe i u Francuskoj, može sve da igra. Srećan sam što ga imam."

"Sedmu silu" je interesovalo i satanje Nedovića.

"Nedović je imao malu povredu, zbog toga nisam mogao da ga koristim. Ne gledam košarku, glup sam pa sam ga zaboravio, da kažemo tako", rekao je u šali Sferopulos.

Kako su igrali odbranu na Hauardu?

"Fokusirani smo bili za njega, pošto kada krene da pogađa, teško ga je zaustaviti. Imao je u prošlom meču impresivno drugo poluvreme. Mislim da je Dobrić odradio odličan posao. On ga je zaustavio, mada ceo tim ga je zaustavio. Mogli ste da vidite i visoke igrače da su ga zaustavili."

Videli smo Nikolu Kalinića na krilu, krilnom centru?

"Može da igra bolje, to je sigurno. Uvek je svako sledeće bolje. Sigurno je veoma važan, pogotovo za ovu utakmicu. Pomogao je timu na razne načine. Zna da vodi tim na terenu i ima idividualno dobar ofanzivni i defanazivni kvalitet. Srećni smo što ga imamo".

Džoel Bolomboj, koji je odradio mnogo "teškog" posla.

"Sigurni smo da je Džoel imao najbolju utakmicu večeras. Iskočio je kada smo ga trebali, msilim da takvog želim da ga vidim na terenu. To je Džoel", rekao je Sferopulos.

Autor: Dubravka Bošković