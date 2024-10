Brutalna kazna za SRAMAN I KUKAVIČKI NAPAD NA SRBINA! Crnogorski vaterpolista slomio vilicu nesrećnom Vuku, pa zaradio suspenziju!

Stigla je i kazna za divljački nasrtaj na srpskog vaterpolistu!

Na meču Lige šampiona između Marseja i Jadrana crnogorski vaterpolista Vladan Spaić polomio je vilicu reprezentativcu Srbije i doskorašnjem igraču Crvene zvezde Vuku Milojeviću. Svi bazenu i oko njega su bili zgroženi startom, a sada je Spaić suspendovan na deset utakmica!

Marsej ima pravo da se žali na ovu odluku i da traži smanjenje suspenzije, ali ovo praktično znači da je sezona u Ligi šampiona za Spaića gotova. Što se tiče samog Milojevića on će morati da odsustvuje šest do osam nedelja zbog preloma zuba i povreda vilice. On je hitno morao da bude operisan:

Vladan Spaic, boya montenegrino del Marseille (gorro 4 blanco) finaliza la jugada en H+ desde el segundo palo y parece que le deja recadito al defensor… 👊🏼 pic.twitter.com/cfKyrKphLj — Yago Bofill (@YagoBofill) 09. октобар 2024.

"Iako nas je ovo i te kako poremetilo tokom meča, ali najvažnija stvar je da se Vuk Milojević oporavi što pre", saopštili su u zvaničnom saopštenju iz Jadrana odmah nakon meča. Pogledajte ovaj divljački start nad povremenim reprezentativcem Srbije:

Vuk Milojević je iz Crvene zvezde ovog leta prešao u Jadran, a nije dobro krenula njegova karijera u Splitu. Što se tiče nacionanog tima on je kod selektora Uroša Stevanovića pozivan, pa je tako nastupao za "delifine" na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj i Svetskom prvenstvu u Dohi. Ipak nije bio deo zlatnog tima sa Olimpijskih igara u Parizu.

Autor: Snežana Milovanov