POKUŠEVSKI RASPAMETIO ŽELJKA OBRADOVIĆA! Trener crno-belih fasciniran onim što je video večeras - Taj dečko ima glavu za košarku...

Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu u Evroligi, pošto su u 4. kolu elitnog takmičenja u hali "Aleksandar Nikolić" pobedili Makabi rezultatom 91:79.

Bila je ovo utakmica u kojoj su se timovi smenjivali u vođstvu većim delom meča. Skoro 30 promena smo videli. Ipak, kada je bilo najbitnije, u finišu meča, Partizan je napravio razliku i na kraju upisao ubedljiv trijumf.

Posle utakmice, na konferenciji za medije, trener crno-belih Željko Obradović je rekao:

- Vidi se da je moja ekipa srećna, zadovoljna, da je željna igre, to se vidi i na treningu. Odigrali smo sjajno drugo poluvreme, posebno poslednju četvrtinu. Igrali smo izuzetno pametno napadački. To nam je bilo veoma važno - rekao je Željko na konferenciji za medije.

Zadovoljan je Obradović zalaganjem svojih košarkaša, koji se bacaju za svaku loptu...

- To je kvalitet ovog tima, borba za svaku loptu, bacanje njih trojice za loptu, to je pokazatelj ovog tima. To je veoma pozitivno. Od prvog dana imaju taj mentalitet i taj odnos. Ja im čestitam na tome. Govorim od prvog dana da verujem u njih. Oni to pokazuju. Bilo je i večeras nekih trenutaka kada zaboravimo neke kretnje, ali imamo dosta prostora za napredak.

Na konferenciji za medije Željko je posebno nahvalio Alekseja Pokuševskog, koji je večeras imao sjajnu rolu.

- Bonga je iskusan igrač, on je sa Nemačkom svetski prvak. Sposoban je da pokrije više pozicija. On je veoma koncentrisan na svakom treningu, apsolutno svhata svoj zadatak. Igrao je konstantno, ali i ekipa igra veoma konstantno, što je najvažnije. Ali i kada je on izašao zbog četiri faula, Pokuševski je odigrao izvanredno. Čak i napadački, prepoznavao je situacije. To me raduje, taj dečko ima glavu za košarku i mislim da će nam sve više pomagati.

Autor: Jovana Nerić