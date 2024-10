ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? NBA liga ukida pravilo na kome je Srbin 'doktorirao'

Nova NBA sezona počinje za koji dan, a iz lige su rešili da načine izvesne promene.

Naime, reč je o blagim korekcijama, pa je sada plan da se ukine jedno pravilo.

On the NBA's preseason ref education call, Monty McCutchen just said the league is looking to limit leading teams wasting time late in games after made baskets by "losing" the ball or delaying the inbound.



A cousin of - you guessed it - the dog-walk: https://t.co/mqGCGIsIgl