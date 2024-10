UŽASNE VESTI IZ ATLANTE: Povredio se Bogdan Bogdanović!

Nije dobro...

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće moći da pomogne Atlanti u narednom meču NBA lige protiv Šarlot Hornetsa zbog povrede!

Bogi se povredio u meču sa Bruklinom, a u pitanju ja zadnja loža desne noge.

No Bogdan Bogdanovic tomorrow. He’s out with right hamstring tendinopathy. pic.twitter.com/QEbOYLPpdd