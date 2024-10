Srpska teniserka Olga Danilović osvojila titulu na turniru u Guangdžouu

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila je titulu na WTA turniru u kineskom Guangdžouu, pošto je danas u finalu pobedila Amerikanku Kerolajn Dolhajd 6:3, 6:1.

Danilović je trenutno 86. teniserka sveta, dok je Dolhajd 101. na WTA listi.

Srpska teniserka je trijumfom u Kini stigla do drugog WTA trofeja u karijeri. Danilović će na narednoj WTA listi, koja će biti objavljena sutra, napredovati do 52. mesta. To će biti najbolji plasman u karijeri srpske teniserke.

WTA turnir u Guangždouu se igrao za nagradni fond od 267.082 dolara.

Autor: Dalibor Stankov