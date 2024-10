Erik ten Hag više nije menadžer Mančester junajteda

Fudbalski klub Mančester junajted saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa dosadašnjim menadžerom Holanđaninom Erikom ten Hagom.

Ten Hag (54) je Mančester junajted zvanično preuzeo 1. jula 2022. godine. On je ranije trenirao Ajaks, Tvente, drugi tim Bajerna i Go Ahed Igls. Holandski stručnjak je imao ugovor sa Mančester junajtedom do 30. juna 2026. godine.

Ten Hag je sa klubom sa Old traforda 2023. godine osvojio Liga kup, a prošle sezone i FA kup.

U saopštenju Mančester junajteda se navodi da će dosadašnji pomoćni trener Rud van Nistelroj preuzeti ulogu privremenog menadžera kluba.

Mančester junajted je juče u gostima poražen od Vest Hema 2:1 u devetom kolu Premijer lige. Klub sa Old traforda se trenutno nalazi na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa 11 bodova.

Mančester junajted je u Ligi Evrope u prva tri kola zabeležio tri remija.