Šok potresao tenis: Najbolji teniser sveta se iznenada povukao sa mastersa u Parizu

Janik Siner se povukao sa Mastersa u Parizu. Kao razlog za takvu odluku naveden je "stomačni virus".

Međutim, po svemu sudeći, Siner želi da bude potpuno spreman za za njega glavni turnir sezone - Završni Masters u Torinu...

Što se tiče Mastersa u Parizu, Janka će u žrebu zameniti domaći igrač Artur Kazo.

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍🩹#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh