RUBLJOV IMAO NAPAD BESA: Ruski teniser nije mogao da se obuzda, pa se povredio (VIDEO)

Ruski teniser Andrej Rubljov imao je napad besa na Mastersu u Parizu.

Rubljov je u drugom kolu poražen od Argentinca Fransiska Serundola posle dva taj brejka - 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), a skandal je napravio na početku drugog seta.

Can somebody get Rublev some mental help? A mental coach? Therapy? Something?



This is getting out of hand. pic.twitter.com/mQ3uXa1ZRC