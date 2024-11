Lajović ispao sa Belgrade Opena i poručio: Realan sam, ovo je moj nivo, zahvalan sam što igram uopšte...

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtine Belgrade Opena, pošto je poražen od Fabijana Marožana iz Mađarske u dva seta i to veoma lako, sa 6:3, 7:5, te je tako naša zemlja ostala samo sa Hamadom Međedovićem u glavnom žrebu.

Nakon meča, Dušan Lajović je istakao da nije bilo lako za igru ovog podneva u Beogradskoj areni.

- Nije bilo lako danas igrati, protivnik je bio bolji u tim nekim momentima, realan sam i smatram da je ovo nivo na kojem sam trenutno, zahvalan sam što sam na terenu u ovom delu sezone. Dobio sam jedan meč, igrao jedan tesan. Osećao sam da sam u egalu, u nekim momentima i da sam nivo ispod. Na kraju dana sam zadovoljan što sam uspeo da budem na turniru i pobedim jedan meč. Nisam očekivao ovakav kraj sezone. Pozitivna nedelja za mene, iako sam očekivao da budem bolji na terenu

Govorio je o svojoj dosadašnjoj sezoni.

- Pa, rekao bih polovično, imao sam dobar deo, da kažem, možda 60 odsto sezone je išlo kako treba, a taj kraj mi je poremetio planove. Ne mogu da kažem, nisam bio u ovim situacijama u prošlosti, nisam imao puno povreda koje su me odvajale. Nisam imao ove akutne povrede u karijeri, to je novo za mene, bez obzira na to što dolazi u 34. godini. To je uticalo na ovakav kraj sezone, sad je gotovo, kada splasnu emocije, spreman sam za odmor i za mentalnu pripremu za sledeću sezonu.

Upitan je i o svojim narednim koracima, kao i ciljevima.

- Pripreme radim u Španiji, zatim igram Brizbejn, Adelejd i Melburn. Rekao sam i pre neki dan da nemam cilj, da mi noga bude 100 odsto, osećao sam bolove na odskocima i doskocima, cilj je da krenem sezonu zdrav, na tome ću raditi najviše, posle toga ću napraviti plan što se tiče tenisa. Cilj mi je da se vratim u 50 i 40, što je pre moguće. Nisam više mlad, ne vidim sebe u tom opsegu 100, sada jesam na tom nivou, završavam kao 80. Ali igrao sam na vrhunskom nivou na nekoliko turnira, kada osećam da mogu da igram sa tim igračima, nemam šta.

Na kraju, on se dotakao i Zavšnog mastersa u Torinu.

- Zverev je sad tu dobar posle Pariza, a Karlos se žalio na brzinu terena tamo. Siner je bio bolestan, to će uticati na turnir. Torino je malo nadmorska visina, pa Siner ima prednost, ali to ništa ne znači. Tamo su momci koji su završili u Top 8, nema Noleta, ne mogu nikome da dam da je favorit, kao što je on bio.



Autor: Jovana Nerić