OVO JE BILO KLJUČNO: Čuveni trener otkrio kada je Nadal rešio da se povuče

Španski teniser Rafael Nadal objavio je da završava karijeru nakon Dejvis kupa, a sada se po ovom pitanju oglasio njegov nekadašnji trener i stric Toni Nadal.

Čuveni trener rekao je da je Nadalu bilo jako teško da donese ovu odluku.

- Biće to jako emotivan trenutak. Zatvoriti poglavlje posle više od 20 godina u profesionalnom tenisu, to je jako teško. S druge strane, svi smo znali da će doći taj trenutak i bio je baš blizu. Tako da smo svi mi to prihvatili kao nešto sasvim normalno - kaže iskusni stručnjak.

Toni je dodao da je shvatio da je nemoguće nastaviti pa je doneo ovakvu odluku.

- Ljudi uvek imaju tu sklonost da krive druge za stvari koje ne čine sami. Rafi je bilo teško da se povuče jer je teško prestati da radiš nešto što voliš i što si činio tako dugo. S druge strane, moj bratanac je živeo drugu realnost, godina je živeo sa problemima, povredama koje je morao da prevazilazi. Ovog puta nije bilo tako. Nije se desilo i kada je shvatio da je nemoguće nastaviti, povukao se. Pre toga, uvek je imao želju da nastavi - poručio je Toni Nadal.

Podsetimo, Nadal će biti na spisku reprezentacije Španije za Dejvis kup u Malagi, a nakon toga će se povući iz aktivnog igranja tenisa.

Autor: Aleksandra Aras