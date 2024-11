Trener Panatinaikosa Ergin Ataman završio je u bolnici, prenose mediji.

Turskom stručnjaku je pozlilo posle utakmice koju je njegov tim igrao u prvenstvu Grčke, pa je hitno prebačen u medicinsku ustanovu.

Njegov tim je slavio protiv Peristerija sa 104:68.

Ergin Ataman was taken to the hospital for tests after feeling unwell following his team’s 104-68 victory over Peristeri 🙏



Get well soon, coach! pic.twitter.com/5jpPALhECY