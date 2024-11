DRAGUTIN TOPIĆ I ČUVENA ODBOJKAŠICA NA NOVOM ZADATKU: Evo šta slavne srpske sportiste očekuje u narednom periodu

Proslavljeni sportista Dragutin Topić prihvatio je i da u narednom periodu bude član novog Upravnog odbora Sportskog saveza GO Čukarica.

Prema rečima funkcionera za sport i omladinu na Čukarici Đorđa Bulića, nekadašnji atletičar je prihvatanjem ovog poziva svima učinio veliku čast, a njegovo znanje i iskustvo daće doprinos unapređenju sporta na ovoj opštini.

- Kao član Veća GO Čukarica, imao sam priliku da u novi sastav saveza pozovem istaknute ljude iz sveta sporta, čiji uspesi govore o njihovom kvalitetu i stručnosti koja će biti neprocenjiva za dalji razvoj sporta na Čukarici. Istovremeno, ponosan sam što su oni koji su već nesebično doprinosili radu saveza ostali deo našeg tima, jer njihovo iskustvo i posvećenost predstavljaju temelj na kojem ćemo graditi nove uspehe - rekao je Bulić.

Pored popularnog Topa, za članove Upravnog odbora imenovani su Slaviša Šotra, Nikola Radunović, Jelena Ivanović i Veljko Jovanović, dok je za predsednika Sportskog saveza Čukarice postavljen Nebojša Tasić. Osim toga, deo UO biće i čuvena odbojkašica Bojana Milenković, dugogodišnja reprezentativka Srbije.



Ali to nije sve. Na inicijativu člana Veća za sport i omladinu GO Čukarica, tokom ove nedelje počeće da se uručuju plakete uspešnim sportistima i sportistkinjama sa Čukarice. Bulić navodi da je izuzetno zadovoljan što je GO Čukarica još jednom podržala njegov predlog, kao i da su se svi sportisti odazvali pozivu.

- Ovim gestom GO Čukarica želi da izrazi duboku zahvalnost za sve uspehe koje su sportisti i sportistkinje sa ove opštine ostvarili u svojoj profesionalnoj karijeri, braneći boje naše zemlje. Ovo je mali znak priznanja svima koji su nas svojim trudom, borbenošću ove, ali i prethodnih godina, učinili ponosnima na mnogim velikim sportskim takmičenjima i koji su svojim ponašanjem i posvećenošću, na i van terena, uzor mladim ljudima - ističe Bulić.

Na prvoj, u nizu ceremonija, koje će biti održane u prostorijama GO Čukarica, plaketa će biti uručena odbojkašici Bojani Milenković, koja je u reprezentativnom dresu osvajala evropska, svetska i olimpijska odličja. Među mnogobrojnim sportistima kojima će plakete biti uručene su i Angelina i Dragutin Topić.

Đorđe Bulić ističe da nijedno priznanje ne može obuhvatiti sav doprinos srpskom sportu Dragutina Topića, jednog od naših najboljih atletičara i trenera jedne od najboljih svetskih skakačica u vis Angeline Topić. Kao njen trener i otac, preneo joj je ljubav i požrtvovanost prema sportu, što je krunisano Angelinim zlatom na Svetskom prvenstvu za atletičare do 20 godina i učešćem na Olimpijskim igrama. Dragutin je nedavno proglašen i za najboljeg atletskog trenera u Evropi, što je razlog više za ponos građana Čukarice, na čijoj se opštini nalazi i atletski klub Drgutina i Biljane Topić.

Sa ciljem boljeg razumevanja potreba i prioriteta u narednom periodu i kako bi upoznao zaposlene, sportiste i sportistkinje, kao i uslove u kojima treniraju, član Veća za sport i omladinu započeo je obilazak svih sportskih organizacija na teritoriji opštine Čukarica. Do sada je posetio Odbojkaški klub Beograd, Streličarski klub DIF Beograd, Veslački klub Crvena zvezda, Veslački klub Partizan i SD Umka.

Tom prilikom Bulić se osvrnuo na očekivanja, koja kada je sport u pitanju nisu mala:

- Kao neko ko dolazi iz sveta sporta, dobro znam koliko su izvori finansiranja često ograničeni, a želje i ambicije velike. Podrazumevamo rezultate, a često zaboravljamo koliko su osnovni uslovi važni. Uz podršku GO Čukarica, činimo sve što možemo kako bismo, u okviru budžeta, pronašli način da entuzijazam i potencijal naših mladih sportista zablistaju u boljim uslovima za trening. Želim da svi sportisti i sportistkinje znaju da u GO Čukarica i našoj državi imaju istinsku podršku.

U narednom periodu Bulić, zajedno sa ostalim članovima Sportskog saveza Čukarice, posetiće i ostale sportske organizacije na teritoriji ove opštine kako bi se u direktnom razgovoru prikupile informacije o izazovima sa kojima se suočavaju, ali i kako bi se zajedničkim snagama napravio plan za njihovo prevazilaženje.

Bulić smatra da Sportski savez Čukarice ima tim za nove pobede, novu energiju, sveže ideje i bogato iskustvo ljudi čijim se sportskim uspesima divi i sa kojima veruje da će njegova vizija sporta na Čukarici biti postignuta.

Autor: Dubravka Bošković